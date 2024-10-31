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احتراق مخزن أدوية بعد قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة

11:56 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

مستشفى كمال عدوان أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية بالمستشفى تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية إثر القصف.

وفي سياق منفصل، قالت هيئة البث العبرية، إن الإدارة الأمريكية مستاءة من نقص المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن واشنطن طلبت من تل أبيب رفع عدد الشاحنات الإنسانية لغزة إلى 350 يوميا وحذرت من أن عدم الاستجابة قد يؤثر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

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