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حاملًا رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي.. عبد العاطي يصل إلى أوغندا

11:56 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

بدر عبد العاطي

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القاهرة – (أ ش أ)

وصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أوغندا، اليوم الخميس، في زيارة ثنائية من المقرر أن يسلم خلالها رسالة إلى الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقب ذلك جلسة مباحثات مع الجنرال جيجى أودونجو وزير خارجية أوغندا.

كما يعقد عبد العاطى لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين، وممثلي الجالية المصرية في أوغندا.




هذا المحتوى من

Asha
بدر عبد العاطي وزير الخارجية يورى موسيفيني
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