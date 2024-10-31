عقوبات أمريكية على مئات الأفراد والكيانات بدعوى مساعدتهم روسيا على التهرب من العقوبات

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مئات الأفراد والكيانات التي قالت إنهم يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب شنها حربا شاملة ضد أوكرانيا.

وتم إدراج إجمالي 400 كيان وفرد، بما في ذلك 120 لعقوبات وزارة الخارجية، و270 من وزارة الخزانة، و40 من وزارة التجارة.

وقال بيان إن أهداف العقوبات تشمل كيانات وأفرادا في الصين والهند وماليزيا وتايلاند وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوجد أيضا على القائمة العديد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، الذين تم تعيينهم في وقت سابق من هذا العام، وكذلك القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، بما في ذلك مرافق الإصلاح العسكرية، ومنتجو التقنيات المتقدمة، والكيانات التي تدعم العلاقة الدفاعية الروسية مع بيلاروس.

كما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة الطاقة الذرية الروسية المملوكة للدولة روساتوم.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ إجراءات حاسمة في جميع أنحاء العالم لوقف تدفق الأدوات والتقنيات الحيوية التي تحتاجها روسيا لشن حربها غير القانونية وغير الأخلاقية ضد أوكرانيا".