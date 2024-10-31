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أبو الغيط يدين انتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة السودانية

11:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة – (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها ولاية الجزيرة بجمهورية السودان على مدار الأيام السابقة والتي شملت حسب تقارير الأمم المتحدة عمليات قتل جماعي واغتصاب نساء وفتيات ونهب للأسواق والمنازل وحرق للمزارع على نطاق واسع ارتكبتها قوات الدعم السريع.

واعتبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة، دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان للسعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

جدير بالذكر أنه بمبادرة من الأمين العام لجامعة الدول العربية عقدت المنظمات العربية والإفريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي في شهر يونيو ويوليو الماضيين لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط ولاية الجزيرة السودانية أبو الغيط يدين انتهاكات الدعم السريع أمين عام الجامعة العربية الحرب في السودان
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