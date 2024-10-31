ردًا على إطلاق صاروخ باليستي.. كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على جارتها الشمالية

سول – (أ ش أ)

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول ستفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بيان المكتب الرئاسي: "ردا على استفزاز كوريا الشمالية، قرر مجلس الأمن الوطني فرض عقوبات مستقلة جديدة ضد كوريا الشمالية"، مضيفا أن المجلس سيعمل بشكل وثيق مع الدول الصديقة والأمم المتحدة لضمان التنفيذ الفعال للعقوبات الدولية الحالية ضد كوريا الشمالية.

وجاء القرار في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني عُقد بعد وقت قصير من رصد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق بالقرب من بيونج يانج حوالي الساعة 7:10 صباحا بتوقيت سول.

وأضافت أن بعد إطلاعه على تقرير حول الإطلاق، أمر الرئيس يون سيوك-يول برد قوي على استفزازات كوريا الشمالية والاستعداد التام لضمان عدم تمكن كوريا الشمالية من التخطيط لاستفزاز مفاجئ، كما أدان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الوطني، بمن فيهم مستشار الأمن الوطني شين وون-سيك، بشدة استفزازات الشمال باعتبارها تهديدا خطيرا للسلام والأمان في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وأشارت إلى إدانة أعضاء مجلس الأمن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات حيث يشكل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب إرسال كوريا الشمالية قواتها لدعم روسيا في حربها في أوكرانيا وتعهدوا بالرد بحزم وسرعة على أي استفزاز من كوريا الشمالية، بناء على موقف دفاعي قوي مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان كما نددوا بقيام كوريا الشمالية بإرسال جنودها الشباب إلى حرب غير مبررة، بعد إهدار مواردها الشحيحة في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إدانة وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا، وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت إطلاق الصاروخ بزاوية عالية في حوالي الساعة 7:10 صباحا من منطقة بالقرب من بيونج يانج في كوريا الشمالية وإنه حلق لمسافة حوالي 1,000 كيلومتر قبل أن يهبط في البحر الشرقي.

وفي السياق، أدانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عملية الإطلاق واصفة إياها بأنها استفزاز كبير يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، وتعهدت بالحفاظ على وضع الاستعداد الكامل، وسط الوضع الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ضد أي استفزاز من قبل الشمال.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "اتفق وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي على إظهار تصميم التحالف على الرد من خلال تنفيذ تدابير مختلفة بقوة، مثل التدريبات المشتركة التي تنطوي على نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية".

وجاء الإطلاق الصاروخي اليوم الخميس بعد 10 أشهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18".







