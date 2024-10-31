زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصاروخ العابر للقارات يظهر "إرادتنا في الرد" على الأعداء

سول- (د ب أ)

أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، أن بلاده أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، اليوم الخميس، ووصفه بأنه إظهار لـ "إرادة الرد" على أعداء البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات كيم بعد خمس ساعات من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، بزاوية عالية صوب البحر الشرقي، في وقت سابق من اليوم، ما يمثل أول إطلاق لهذا النوع من الصواريخ هذا العام.

وفي موقع الإطلاق، قال كيم إن تجربة إطلاق الصاروخ هي "عمل عسكري مناسب" يهدف إلى إبلاغ أعداء البلاد بإرادتها للرد، بحسب ما نقلته يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم في بيان أوردته الوكالة: "أؤكد أن كوريا الشمالية لن تغير أبدا مسارها الرامي إلى تعزيز قواتها النووية"، مضيفا أن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو "إجراء لا غنى عنه" لتطوير قدرات البلاد الهجومية الاستراتيجية ضد "التصعيد الخطير" للتحالف النووي والمناورات العسكرية من قبل الأعداء.

وفي نفس الإحاطة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية إن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات كان "اختبارا بالغ الأهمية"، أُجري بأمر من كيم، وأظهر "حداثة ووثوقية" الردع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.

وصرح الجيش الكوري الجنوبي بأنه يعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى زيادة النفوذ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وصرف الانتباه عن الانتقادات الموجهة لها بسبب نشر قواتها في روسيا.





