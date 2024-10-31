هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن وبخت إسرائيل بشأن وصول المساعدات لغزة

(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن وصول المساعدات لقطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة مفادها أنه لا يوجد تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب لم تمتثل لطلب واشنطن بزيادة المساعدات رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وتابعت هيئة البث، أن الشاحنات التي تدخل القطاع أقل بكثير من الطلب الأمريكي البالغ نحو 350 شاحنة يوميا.