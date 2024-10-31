وزير الدفاع الهندي: نرغب في الحفاظ على علاقاتنا الطيبة مع جيراننا

نيودلهي – (أ ش أ)

أعرب وزير الدفاع الهندي "راجناث سينج"، اليوم الأربعاء، عن رغبة بلاده في الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول المجاورة لها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الهندي، بمناسبة توصل الهند والصين إلى اتفاق بشأن مسألة ترتيب دوريات أمنية على طول المنطقة الحدودية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن الوزير "راجناث سينج" قوله: "إن التوصل لهذا الاتفاق لم يكن تطورًا بسيطًا، لأن الهند حققت هذا النجاح بعد بذل جهود استغرقت وقتًا طويلًا".

وأضاف وزير الدفاع الهندي: "إنني أقدم التهنئة إلى الجميع على التطور الهام الذي حدث مؤخرًا فيما يتعلق بالحدود، حيث شاركت الهند والصين في مباحثات طويلة على مستويات دبلوماسية وعسكرية لحل نزاعات محددة بشأن الأرض".

وتابع الوزير الهندي: "إن سياسة الهند واضحة، وهي أنها ترغب في إقامة علاقات طيبة مع جيرانها، ومع ذلك فإن ثمة أوقات يتعين علينا فيها الكفاح من أجل حماية حدودنا".

كانت وكالة الأنباء الهندية قد نقلت عن مصادر بالجيش الهندي قولها -في وقت سابق اليوم- إنه تم استكمال عملية فض الاشتباك بين الهند والصين في منطقة لاداخ الشرقية الحدودية، وإن الهند كانت تسعى من أجل حل هذا النزاع الطويل حتى يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل شهر أبريل عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد أعلنت -يوم 21 أكتوبر الجاري- التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ترتيب دوريات على طول خط المراقبة بمنطقة لاداخ الشرقية الحدودية، وقد رحب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" والرئيس الصيني "شي جين بينج" بهذا الاتفاق، وذلك خلال اجتماعهما مؤخرًا على هامش قمة مجموعة "بريكس" بمدينة قازان الروسية.