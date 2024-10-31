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ترامب يتفوق على هاريس في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية

09:35 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

ترامب وهاريس

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وكالات

أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في كارولينا الشمالية بنسبة 50% مقابل 49%.

وكشف الاستطلاع أن ترامب وهاريس متعادلان في ميشيجن بنسبة 49% لكل منهما، بينما يتقدم المرشح الجمهوري على منافسته الديمقراطية في بنسلفانيا بنسبة 50% مقابل 49%.

وكان استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء، أظهر تقدم هاريس على ترامب في ولاية ميشيغان بنسبة 48% مقابل 43%، كما تقدمت نائبة الرئيس الأمريكي على ترامب في ولاية ويسكونسن بنسبة 51% مقابل 45%.

وأكد استطلاع "سي إن إن"، أن هاريس وترامب حصلا، مساء الأربعاء، على نسب متساوية في ولاية بنسلفانيا.

ترامب يتفوق على هاريس المرشح الجمهوري دونالد ترامب كامالا هاريس بنسلفانيا كارولينا الشمالية
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