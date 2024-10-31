ترامب يتفوق على هاريس في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية
وكالات
أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في كارولينا الشمالية بنسبة 50% مقابل 49%.
وكشف الاستطلاع أن ترامب وهاريس متعادلان في ميشيجن بنسبة 49% لكل منهما، بينما يتقدم المرشح الجمهوري على منافسته الديمقراطية في بنسلفانيا بنسبة 50% مقابل 49%.
وكان استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء، أظهر تقدم هاريس على ترامب في ولاية ميشيغان بنسبة 48% مقابل 43%، كما تقدمت نائبة الرئيس الأمريكي على ترامب في ولاية ويسكونسن بنسبة 51% مقابل 45%.
وأكد استطلاع "سي إن إن"، أن هاريس وترامب حصلا، مساء الأربعاء، على نسب متساوية في ولاية بنسلفانيا.
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