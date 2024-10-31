استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف استهدف مخيم نور شمس

وكالات

استشهد فلسطيني، بينما أصيب أخر بحالة خطرة، اليوم الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس شرقي طولكرم، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، بحسب الغد.

وشرعت جرافات الاحتلال في عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية بمخيم نورشمس شرقي طولكرم، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم بشكل كامل وذلك بعد عمليت تدمير وتجريف قامت بها قوات الاحتلال.

واستهدفت آليات إسرائيلية بعبوات ناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم، إذ أن اشتباكات وقعت مع قوات الاحتلال في محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

واغتالت وحدات خاصة إسرائيلية حسام ملاح، أحد عناصر كتائب القسام في مخيم طولكرم، اليوم الخميس، عقب تسلل الوحدة لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلاً كثيفاً من الرصاص وتنسحب من المنطقة.