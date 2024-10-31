إعلان

نجيب ميقاتي: لبنان وإسرائيل قد يتوصلان لهدنة خلال أيام

05:52 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، بعد أن نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "راديو كان" ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما، وفقا لسكاي نيوز.

وجاء في الوثيقة التي ذكر راديو كان، أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة الـ60 يوما.

وقال ميقاتي، إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث الأربعاء مع آموس  هوكستين المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان الذي من المقرر أن يزور إسرائيل الخميس.

وأضاف ميقاتي، أن هوكستين أوضح خلال الاتصال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من نوفمبر.

وأشار إلى أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.

نجيب ميقاتي لبنان العملية البرية فى لبنان الصراع في لبنان التسوية في لبنان وقف إطلاق النار هدنة لبنان إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل - مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار رعدية بهذه المناطق
مدبولي: ندرس حزمة اجتماعية للمواطنين
الحكومة تقر شروطا جديدة للقروض الخارجية.. وتعيد تشكيل اللجنة المختصة
الحكومة تقر نظام الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حال عدم تحقيق الحد الأدنى للقبول
الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي بحضور شقيقه حسين
عاجل| خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي
6 فئات ممنوعة من السفر| الداخلية تبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2025 (خطوات التقديم)
أسود قصر النيل.. القصة الكاملة لأزمة طلاء التماثيل
خاص| "الكهرباء" تقرر تقسيط مقايسات العدادات الكودية
موجة تقلبات جوية مُنتظرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين