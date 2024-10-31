نجيب ميقاتي: لبنان وإسرائيل قد يتوصلان لهدنة خلال أيام

وكالات

قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، بعد أن نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "راديو كان" ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما، وفقا لسكاي نيوز.

وجاء في الوثيقة التي ذكر راديو كان، أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة الـ60 يوما.

وقال ميقاتي، إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث الأربعاء مع آموس هوكستين المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان الذي من المقرر أن يزور إسرائيل الخميس.

وأضاف ميقاتي، أن هوكستين أوضح خلال الاتصال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من نوفمبر.

وأشار إلى أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.