مقتل طفل وإصابة 29 شخصا في ضربة روسية على خاركيف بأوكرانيا

وكالات

قال مسؤول أوكراني، إن قنبلة روسية موجهة استهدفت مبنى سكنيًا شاهقًا مساء الأربعاء في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا على الأقل، بحسب الغد.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، إن الطفل القتيل يبلغ من العمر 11 عاما.

ونجحت أوكرانيا في الحفاظ على السيطرة على خاركيف خلال محاولات روسية فاشلة للتقدم نحو العاصمة كييف في الأيام الأولى من الغزو الذي بدأ في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين أصبحت هدفا متكررا للهجمات الجوية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم يؤكد الحاجة إلى المزيد من المساعدات العسكرية من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "يمكن أن يرى شركاؤنا ما يحدث كل يوم، وكل قرار يتم تأجيله يعني على أقل تقدير العشرات من الأرواح ومئات القنابل الروسية التي تُستخدم ضد أوكرانيا".

وأعلنت روسيا وأوكرانيا إسقاط طائرات مسيرة في هجمات متبادلة بين الجانبين، في خضم الحرب الدائرة منذ فبراير عام 2022.

في الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في غرب روسيا.