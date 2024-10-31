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الجيش الإسرائيلي: رصد مقذوفات تعبر من لبنان وتسقط في الجليل الأعلى

03:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

سقوط مقذوفات_أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، عن رصد عددًا من المقذوفات تعبر من لبنان وتسقط في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية، قالت صباح اليوم الخميس، إن الغارات الجوية الإسرائيلية، أسفرت عن اسشتهاد 19 شخصًا في منطقة مدينة بعلبك الأثرية شرق لبنان، بحسب سكاي نيوز.

وأسفرت غارة جوية عن استشهاد 11 شخصًا في قرية مزرعة بيت صليبي، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن ضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضا أسفرت عن استشهاد 8 خرين.

وقال شهود، إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق الأربعاء مدينة بعلبك بعد أن دعا إلى الإخلاء.

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