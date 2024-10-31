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الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين شمالي قطاع غزة

03:01 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الغربية شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن وحدات خاصة إسرائيلية، اغتالت حسام ملاح، أحد عناصر كتائب القسام في مخيم طولكرم، اليوم الخميس، عقب تسلل الوحدة لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلا كثيفا من الرصاص وتنسحب من المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن شهيدًا وصل لمستشفى طولكرم الحكومي حيث أظهر الفحص الأولي إصابته بعشرات الرصاصات.

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