كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي.. ما القصة؟

وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الخميس، بحسب روسيا اليوم.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدًا من التفاصيل، إذ قالت إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.

وهذا الإطلاق ليس الأول من نوعه الذي تنفذه بيونج يانج عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي وإطلاقها الصواريخ الباليستية القصيرة المدى في يوم 18 سبتمبر.

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنهما ستدفعان "ثمنا باهظا" لقاء مناوراتهما، قبل أن تعلن أن زعيمها كيم جونج أون أشرف على مناورة مدفعية واسعة النطاق شاركت فيها وحدات حدودية "تضع عاصمة العدو في متناول أيديها".

ومنذ بداية العام، صنفت بيونج يانج سيول على أنها "عدوها الرئيسي"، وأغلقت الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والحوار بين الكوريتين، وهددت بخوض حرب في حال وقوع أي انتهاك لأراضيها "حتى لو كان بمساحة 0.001 ملم فقط".