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مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في إعصار "أوسكار" بكوبا

02:49 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

إعصار أوسكار

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وكالات

أعلن الدفاع المدني في كوبا، ارتفاع عدد ضحيا إعصار "أوسكار" الذي ضرب البلاد قبل 10 أيام إلى 8 قتلى وإصابة اثنين آخرين مع بقاء شخصين في عداد المفقودين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال بيان لفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الكوبي: "جراء إعصار أوسكار، لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات والآخر 12 عاما، وكلاهما يتعافى حاليا، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين".

ووصل إعصار "أوسكار" إلى اليابسة في إقليم جوانتانامو الشرقي، بالقرب من مدينة باراكوا، الأحد 20 أكتوبر برياح بلغت سرعتها 75 ميلا في الساعة "120 كيلومترا في الساعة".

كما وصل الإعصار السبت 19 أكتوبر إلى جزيرة جريت إناجوا في جزر الباهاما، حيث تم إجلاء السكان بعد تضرر منازلهم.

وتعرضت الأقاليم الواقعة في شرق كوبا لهطول أمطار وفيضانات في المناطق المنخفضة.

وتم تعليق عدد من خطوط القطارات والحافلات في البلاد، كما تم إغلاق المؤسسات التعليمية وأُبلغ في البداية عن سبع وفيات.

وتسببت رياح الإعصار التي اشتدت سرعتها لاحقا إلى 130 كيلومترا في الساعة في إلحاق أضرار جسيمة بالزراعة في شرق كوبا.

وكما أفاد موقع Cubadebate، فقد تعرض محصول البن بأكمله تقريبا، وما يصل إلى 80 في المائة من أشجار الموز ومئات الهكتارات من الطماطم للتلف.

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