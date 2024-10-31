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انفجار يهز المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

02:25 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

الحرب على قطاع غزة

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وكالات

وقع قبل قليل، انفجار هز المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نار كثيف في محيط مستشفى الإندونيسي وشمال مخيم جباليا.

واغتالت وحدات خاصة إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحد عناصر القسام في مخيم طولكرم.

وانسحبت الوحدات الخاصة الإسرائيلية من المنطقة وذلك بعد عملية الاغتيال.

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