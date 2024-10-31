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الاحتلال يُطلق النار على محيط مستشفى الإندونيسي وشمال مخيم جباليا

02:22 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نار كثيف في محيط مستشفى الإندونيسي وشمال مخيم جباليا، وفقا لما ذكرته الغد.

واغتالت وحدات خاصة إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحد عناصر القسام في مخيم طولكرم.

وانسحبت الوحدات الخاصة الإسرائيلية من المنطقة وذلك بعد عملية الاغتيال، وفقا لما ذكرته الغد الاخبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مطلع الشهر الجاري، أنه استهدفت القيادي بحركة حماس، زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، وأدت أيضا إلى استشهاد 18 آخرين وإصابة أعداد أخرى بجراح.

وزعم أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في بيان أن طائرات حربية هاجمت زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، القيادي في حماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى اغتيال قادة بارزين آخرين.

الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الإندونيسي شمال مخيم جباليا فلسطين إسرائيل
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