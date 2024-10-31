وحدات خاصة إسرائيلية تغتال أحد عناصر القسام في مخيم طولكرم

وكالات

اغتالت وحدات خاصة إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحد عناصر القسام في مخيم طولكرم.

وانسحبت الوحدات الخاصة الإسرائيلية من المنطقة وذلك بعد عملية الاغتيال، وفقا لما ذكرته الغد الاخبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مطلع الشهر الجاري، أنه استهدفت القيادي بحركة حماس، زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، وأدت أيضا إلى استشهاد 18 آخرين وإصابة أعداد أخرى بجراح.

وزعم أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في بيان أن طائرات حربية هاجمت زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، القيادي في حماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى اغتيال قادة بارزين آخرين.