إعلان

السلطات الصينية تُحقق مع رئيس شركة أسترازينيكا المُصنّعة للقاح كورونا

12:05 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

شركة أسترازينيكا البريطانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بكين - (د ب أ)

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية اليوم الأربعاء، إن السلطات الصينية تحقق مع رئيس الشركة في الصين ليون وانج.

وقالت الشركة البريطانية إن وانج يتعاون، وإذا طلبت السلطات، فإن أسترا، سوف "تتعاون بشكل كامل مع التحقيق"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق.

وحققت عمليات شركة أسترا في الصين إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2023، وفقا لتقريرها السنوي، وتتجاوز هذه الإيرادات إيرادات عمليات الشركة في المملكة المتحدة وألمانيا مجتمعتين وتمثل 13% من إيرادات المجموعة. وقالت الشركة إن فرعها في الصين سيستمر تحت قيادة المدير العام مايكل لاي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التطور الأخير يأتي بعدما اعتقلت الشرطة الصينية العديد من موظفي أسترازينيكا الحاليين والسابقين لاستجوابهم في وقت سابق من هذا العام بشأن أنشطة غير قانونية محتملة.

وتراجعت أسهم أسترازينيكا بأكثر من 5% في أعقاب هذه الأنباء.

شركة أسترازينيكا البريطانية لقاح كورونا لقاح أسترازينيكا الشرطة الصينية أسترازينيكا صناعة الأدوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يخسر 1.3 مليار دولار من ثروته في يوم واحد (تفاصيل)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل - مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار رعدية بهذه المناطق
مدبولي: ندرس حزمة اجتماعية للمواطنين
الحكومة تقر شروطا جديدة للقروض الخارجية.. وتعيد تشكيل اللجنة المختصة
الحكومة تقر نظام الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حال عدم تحقيق الحد الأدنى للقبول
الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي بحضور شقيقه حسين
عاجل| خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي
6 فئات ممنوعة من السفر| الداخلية تبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2025 (خطوات التقديم)
أسود قصر النيل.. القصة الكاملة لأزمة طلاء التماثيل
خاص| "الكهرباء" تقرر تقسيط مقايسات العدادات الكودية
موجة تقلبات جوية مُنتظرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين