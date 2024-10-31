السلطات الصينية تُحقق مع رئيس شركة أسترازينيكا المُصنّعة للقاح كورونا

بكين - (د ب أ)

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية اليوم الأربعاء، إن السلطات الصينية تحقق مع رئيس الشركة في الصين ليون وانج.

وقالت الشركة البريطانية إن وانج يتعاون، وإذا طلبت السلطات، فإن أسترا، سوف "تتعاون بشكل كامل مع التحقيق"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق.

وحققت عمليات شركة أسترا في الصين إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2023، وفقا لتقريرها السنوي، وتتجاوز هذه الإيرادات إيرادات عمليات الشركة في المملكة المتحدة وألمانيا مجتمعتين وتمثل 13% من إيرادات المجموعة. وقالت الشركة إن فرعها في الصين سيستمر تحت قيادة المدير العام مايكل لاي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التطور الأخير يأتي بعدما اعتقلت الشرطة الصينية العديد من موظفي أسترازينيكا الحاليين والسابقين لاستجوابهم في وقت سابق من هذا العام بشأن أنشطة غير قانونية محتملة.

وتراجعت أسهم أسترازينيكا بأكثر من 5% في أعقاب هذه الأنباء.