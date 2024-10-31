حملة ترامب تُقاضي مقاطعة بولاية بنسلفانيا كي تمدد التصويت

بنسلفانيا - (أ ب)

أقامت حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الأربعاء، على أمل تمديد تصويت الناخبين في اللجان لمدة قصيرة في مراكز الاقتراع بمقاطعة "باكس" حيث أثارت الطوابير الطويلة شكاوى الناخبين بأن مراكز الاقتراع غير المستعدة تحرمهم من الانتخاب.

وتأتي الدعوى القضائية التي أقيمت في المقاطعة ذات الكثافة السكانية المرتفعة وسط موجة من إجراءات التقاضي والشكاوى على خلفية التصويت في ولاية متأرجحة من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا في اختيار الرئيس القادم في الانتخابات المقبلة، بعد أقل من أسبوع.

وتسعى الدعوى القضائية إلى تمديد التصويت في لجان الاقتراع أو عبر البريد يوما حتى الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) من اليوم الأربعاء.

وطلبت مقاطعة ليهاي المجاورة أمس الثلاثاء من قاض تمديد الموعد النهائي يوما إضافيا، حتى اليوم، نظرا لإغلاق الطرق في وسط ألينتاون حول تجمع انتخابي لترامب، مما عرقل الوصول إلى مكتب الانتخابا، ووافق القاضي على الطلب.