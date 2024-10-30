إعلام عبري: مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن مسودة التسوية بلبنان التي تسربت اليوم قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته بين الكثيرين.

وقبل وقت قليل، نشرت‏ هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "مكان"، ما تقول إنه "مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان".

ووفقا لـ "مكان"، فإن اقتراح وقف إطلاق النار يدعو إسرائيل ولبنان إلى تنفيذ القرارين 1701 و1559، كما يلتزم الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ القرار 1701.

‏وأشارت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، إلى أن التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار سيتم خلال هدنة تستمر 60 يوما، موضحة أن إسرائيل تلتزم بسحب قواتها من لبنان خلال 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار.

‏في المقابل، يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار تزامنا مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن حزب الله أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، المكلف بالتفاوض مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، بأنه وافق على هدنة تمتد لشهرين وتطبيق كامل للقرار 1701.

وقالت قناة "إم تي في" اللبنانية، إن حزب الله وافق على فصل جبهة غزة عن الصراع في لبنان والتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، إنه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال جرى خرق الاتفاق.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان.