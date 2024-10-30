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انفجار ضخم داخل مصنع للحديد والصلب في المكسيك (فيديو)

11:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

انفجار ضخم داخل مصنع للحديد والصلب في المكسيك

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وكالات

أعلنت الحكومة المكسيكية، أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم، الأربعاء، في انفجار وقع في مصنع للصلب في ولاية بوسط البلاد.

وقال مسؤول الحماية المدنية في ولاية تلاكسكالا، يوفينسيو نييتو لتلفزيون محلي: "قضى 12 عاملاً وأصيب آخر ونُقل إلى المستشفى".

ووقع الحادث قرابة الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت جرينتش) في أحد أبراج مجمع الصلب Aceros Simec، الواقع في منطقة صناعية في أصغر الولايات المكسيكية الـ32.

وقال المسؤول: "امتزج الفولاذ مع الماء، ما أدى إلى الانفجار لكن من الضروري كشف ما حدث بدقة".

وأعربت حاكمة تلاكسكالا، لورينا كويلار عن أسفها للحادث، وقالت إنها "تنسق الجهود اللوجستية ميدانياً".

وتقدم مجموعة Simec المدرجة في بورصة المكسيك، نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها شركة رائدة في تصنيع قضبان وأسلاك الفولاذ ومشتقاتها في المكسيك، والولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل.

الحكومة المكسيكية انفجار داخل مصنع للحديد والصلب المكسيك ولاية تلاكسكالا
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