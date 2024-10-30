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نهائي ومؤلم.. إيران تقرر الرد على هجمات إسرائيل الأخيرة

11:13 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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القاهرة- مصراوي

قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "نهائي ومؤلم"، ومن المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تشير التصريحات إلى خروج عن محاولات إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علانية بضرب أهداف إيرانية، حسب الشبكة الأمريكية.

وقال المصدر المطلع على مداولات إيران لـcnn، إن "رد جمهورية إيران الإسلامية على عدوان النظام الصهيوني سيكون نهائيا ومؤلما".

على الرغم من أن المصدر لم يذكر موعدًا محددًا للهجوم، إلا أنهم قالوا إنه من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبعد 4 ساعات من بداية العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أيام الحساب"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، وأن جميع طائراته التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام، وأن العملية حققت جميع أهدافها.

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