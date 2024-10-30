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الرئيس الفنلندي السابق يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستعدادات الأمنية

11:06 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو

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بروكسل - (د ب أ)

قال الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعزز استعدادها الأمني لعهد جديد وغير مستقر.

وأضاف نينيستو في تقرير يحوي ما خلص إليه أن السلام ربما كان "بديهيا" وتم اعتباره أمرا مفروغا منه في الماضي، لكن الوضع لم يعد هكذا.

وكلفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الفنلندي السابق بوضع خطة للجاهزية المدنية والعسكرية للتكتل.

وأشار نينيستو إلى أن التكتل بحاجة إلى الاستعداد لكل المخاطر، مشيرا إلى تزايد خطر التغير المناخي وحرب روسيا على حدود الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

وأوضح أن هذا لا يتطلب "نهجا حكوميا شاملا" فحسب، بل إسهاما من الشركات الخاصة والمجتمع على نطاق أوسع، والأفراد أيضا، وأضاف: "الأزمات لا تحدث بمعزل عن بعضها البعض".

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