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مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة

10:56 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة – (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الهجمات التي قامت بها مليشيا الدعم السريع السودانية شرقي ولاية الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تابعت مصر بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت الخارجية في بيانها، أن مصر "تدين هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكّلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاود مصر التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان".

وكررت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق.

وشدد البيان على أن مصر "لا تألو جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته".

هذا المحتوى من

Asha
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