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إيران: تفكيك مجموعة إرهابية انفصالية تابعة "للكيان الصهيوني"

10:30 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

قوات الأمن الإيرانية

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طهران - (د ب أ)

تمكن منتسبو وزارة الأمن الإيرانية خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة "إرهابية انفصالية" تابعة "للكيان الصهيوني" كانت تعتزم الدخول الى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "كانت هذه المجموعة الانفصالية تهدف الى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن والانتقال من إقليم كردستان العراق، إلى محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية (شمالي غرب) وبناء خلايا، ولكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء.

وفي ضوء عمليات منتسبي وزارة الأمن، "لقي أحد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الإرهابية حتفه، وتم إلقاء القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم".

كانت طهران أعلنت أمس الأول الاثنين أن المهاجمين الذين قتلوا 10 أفراد من قوات الأمن الإيرانية بالقرب من الحدود مع باكستان، يوم السبت الماضي، على صلة بإسرائيل.

وزارة الأمن الإيرانية مجموعة إرهابية انفصالية الاغتيالات قوات الأمن الإيرانية إسرائيل طهران الكيان الصهيوني
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