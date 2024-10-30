مسؤول عسكري إسرائيلي: بعيدون عن تحقيق النصر ومقاتلي حماس أعدوا المؤن لعامين

وكالات

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق بريك، اليوم الأربعاء، إن الجيش بعيد عن تحقيق النصر، مؤكدا أن مقاتلي حركة حماس ما زالوا بالأنفاق وأعدوا المؤن لعامين.

وأشار بريك إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكذب بخصوص تدمير الأنفاق في غزة ومعظمها لا يزال بيد حماس، موضحا أن الجيش يجد صعوبة في السيطرة بغزة لفترة طويلة لأن قوامه تقلص كثيرا.

ولفت بريك إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي فاشل وفقد ثقة قيادة الجيش العليا وكان ينبغي أن يرحل.