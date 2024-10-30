البيت الأبيض: مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور القاهرة غدا الخميس

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ويليام بيرنز سيزور القاهرة غدا الخميس.

وأشار كيربي إلى أن المسؤولان الأمريكيان بريت مكجورك وآموس هوكشتاين سيزوران إسرائيل الخميس.

وأكد كيربي أنه لا ينبغي لإيران أن ترد على الهجوم الإسرائيلي وإذا ردت فإن أمريكا ستدعم إسرائيل.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية تتشاور مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التصويت الخاص بالأونروا، مشددا على انزعاج واشنطن إزاء أي تشريع قد يفضي إلى إغلاق وكالة الأونروا.