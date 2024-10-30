الانتخابات الأمريكية.. بايدن يصف أنصار ترامب بـ"القمامة" وهاريس ترد

وكالات

أحدث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بـ”القمامة"، جدلا واسعا في المشهد الانتخابي المحتدم.

وقال جو بايدن، الذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته الديمقراطية كامالا هاريس، "القمامة الوحيدة التي أراها عائمة هم أنصار ترامب، شيطنته للاتينيين غير معقولة"، جاء ذلك خلال مكالمة أجراها بايدن عبر الفيديو مع منظمة "فوتو لاتينو" المعنية بتسجيل الناخبين اللاتينيين.

واضطر البيت الأبيض لتوضيح تصريحات بايدن بعدما أثارت الكثير من الجدل، وقال في بيان إن الرئيس كان يشير إلى "الخطاب الذي استُخدم في تجمع ترامب في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك يوم الأحد باعتباره هراء".

كذلك غرد بايدن على حسابه في "إكس"، وقال إن "التصريحات في ذلك التجمع لا تعكس هويتنا"، مجددا تأكيده أنه قصد "الخطاب البغيض حول بورتوريكو الذي ألقاه أحد مؤيدي ترامب في تجمع ماديسون سكوير جاردن باعتباره قمامة".

وحاولت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة أن تنأى بنفسها عن التصريح الأخير للرئيس جو بايدن، الذي شبّه أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالقمامة، وأكدت على أهمية الوحدة بين الأمريكيين.

وقالت هاريس في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنها لا توافق على “أي انتقاد للأشخاص بناء على هوية من يصوتون له”.

وتابعت قائلة “سوف أمثل جميع الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين لا يصوتون لصالحي”.

جاء ذلك بعدما تعرض بايدن لانتقادات بسبب تعقيبه على ما قاله ممثل كوميدي خلال تجمع انتخابي حاشد لترامب في مدينة نيويورك يوم الأحد الماضي، حيث وصف الممثل بورتوريكو بأنها “جزيرة قمامة” في المحيط، وهي كلمة لقيت إدانة واسعة وسلطت الضوء على القوة الانتخابية المتزايدة لذوي الأصول اللاتينية.

وقال بايدن إن “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره، إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أمريكي”.

ويأتي هذا السجال قبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ هاريس وترامب فيها متقاربة للغاية.