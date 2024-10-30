الخارجية الأمريكية: هناك حوادث بغزة لم تف فيها إسرائيل بجميع التزاماتها

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن وضع المساعدات الإنسانية في غزة لا يزال عند مستوى غير مقبول.

وأكد ميلر أن هناك حوادث في غزة لم تف فيها إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مضيفا "أوضحنا لإسرائيل مخاوفنا بشأن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من القتلى بين المدنيين".

وشدد ميلر على أن الوضع الإنساني بغزة لا يزال يشكل مصدر قلق، مؤكدا أن واشنطن لم تشهد تحسنا كافيا منذ رسالة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

وأوضح ميلر أن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل من أجل الحصول على تفسير بشأن ما حدث خلال الغارة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت للجانب الإسرائيلي معارضتها للتشريع الذي يمنع إنشاء قنصلية فلسطينية في القدس.