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هاريس تتفوق على ترامب بولاية ميشيغان وتعادل معه في بنسلفانيا

09:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

كامالا هاريس

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القاهرة - مصراوي

تظهر استطلاعات الرأي الجديدة لشبكة CNN، التي أجرتها SSRS، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتفوق على الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايتين من ولايات "الجدار الأزرق"، مما يعزز من فرصها في الفوز بالهيئة الانتخابية.

في ولاية ميشيغان، تتقدم هاريس بنسبة 48% مقابل 43% لترامب بين الناخبين المحتملين، بينما تحظى بدعم أكبر في ولاية ويسكونسن، حيث تؤيدها 51% من الناخبين مقارنة بـ 45% لترامب. ومع ذلك، فإن السباق في ولاية بنسلفانيا متعادل، حيث يحظى كلا المرشحين بتأييد بنسبة 48%، مما يجعلها أكبر جائزة انتخابية في تلك الولايات الثلاث.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الولايات كانت قد صوتت لصالح ترامب في انتخابات 2016، لكن بايدن نجح في استعادتها في انتخابات 2020. من بين الولايات السبع المصنفة من قبل CNN، تعتبر ميشيغان وويسكونسن من الولايات التي لا تزال تثير اهتمام الناخبين.

هاريس تتفوق على ترامب بولاية ميشيغان وتعادل معه في بنسلفانيا

فيما يتعلق بالمرشحين المستقلين، حصل روبرت إف كينيدي جونيور على دعم بنسبة 3% في ميشيغان و1% في ويسكونسن، بينما أشار 6% من الناخبين في ميشيغان إلى دعمهم لمرشح آخر غير هاريس أو ترامب.

تتطابق النتائج الجديدة تقريبًا مع استطلاعات CNN السابقة، التي أجريت في أواخر الصيف، حيث أظهرت أن هاريس كانت تتقدم على ترامب في ويسكونسن بنسبة 50% إلى 44% وفي ميشيغان بنسبة 48% إلى 43%، مع تعادل في بنسلفانيا بنسبة 47%.

كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب
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