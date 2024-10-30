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أوستن: قوات كورية شمالية تتحرك صوب أوكرانيا

09:21 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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واشنطن - (أ ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن قوات كورية شمالية، ترتدي الزي العسكري الروسي، تتحرك صوب أوكرانيا في "تصعيد خطير يزعزع الاستقرار".

وقبل نحو أسبوع، قال أوستن إن الولايات المتحدة لديها أدلة على وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا، مضيفا "أن ما تفعله هذه القوات في روسيا لا يزال يتعين علينا رؤيته".

وتابع أوستن، في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، "إذا كانوا مشاركين في الحرب (مع أوكرانيا)، وإذا كانت نيتهم المشاركة في هذه الحرب نيابة عن روسيا، فهذه قضية خطيرة للغاية"، مشيرًا إلى أن هذا سيكون له تداعيات على أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونوه أوستن إلى أن هذا التطور قد يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد يكون في ورطة أكبر مما يدركه معظم الناس".

وذكرت صحيفة "أكسيوس" أن كل من كوريا الشمالية وروسيا نفيتا التقارير عن نشر القوات الكورية الشمالية داخل الأراضي الروسية، موضحة أن تصريح أوستن يعد أول اعتراف رسمي من الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية صعدت من تحذيراتها بشأن تحركات القوات الكورية الشمالية خلال الأيام الماضية، بل وأصدرت تنبيهات بشأن التحركات المزعومة يوم الجمعة ويوم الاثنين الماضيين.

كما حذرت كوريا الجنوبية، من أنها تدرس توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردًا على تحركات القوات الكورية الشمالية، حيث يخشى المسؤولون الكوريون الجنوبيون من أن تكافئ روسيا مساعدة كوريا الشمالية بمجموعة من الأسلحة المتطورة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح، الأسبوع قبل الماضي، أن القوات الكورية الشمالية تستعد للانضمام إلى القوات الروسية في الحرب، كما كرر هذا التحذير خلال خطابه المسائي أمس الثلاثاء.

ولفتت صحيفة "أكسيوس" إلى أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا شراكة دفاعية مشتركة في يونيو، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين دائما ما أكدوا أن لديهم معلومات استخباراتية تُظهر أن روسيا اشترت ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية، حيث دعمت هذه الصواريخ ترسانة الحرب الروسية على أنها شحنات إلى دول أخرى.

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