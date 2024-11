الأقوى في التاريخ.. فيضانات عنيفة تضرب إسبانيا وتسقط عشرات القتلى (فيديو)

وكالات

اجتاحت أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، بعد عاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا والأندلس، نتج عنها مقتل أكثر من 72 قتيلاً معظمهم في فالنسيا، وزرعت الفوضى في المناطق المتضررة التي لا يزال بعضها معزولاً، وفق هيئة تنسيق أعمال الإنقاذ.

وقالت هيئة تنسيق عمليات الإغاثة، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي..وصل عدد القتلى إلى 70" في منطقة فالنسيا. ويضاف إلى هذه الحصيلة قتيلان أعلنهما حاكم منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة، ويخشى ارتفاع عدد القتلى مع مواصلة رجال الإنقاذ البحث عن عدد كبير من المفقودين.

وتوقف هطول الأمطار، الأربعاء، في أوتييل ومنطقة فالنسيا، لكن الأمطار الغزيرة في اليوم السابق وفي الليل أغرقت العديد من البلدات التي لا تزال معزولة عن العالم وتسببت في الفوضى، بينما لا يزال عشرات الآلاف من السكان بدون كهرباء.

ورغم توقع هطول أمطار غزيرة جداً، الثلاثاء، وإصدار الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذاراً أحمراً، إلا أنها كانت عنيفة على نحو مفاجئ، إلى درجة لم يتمكن معها عدد كبير من السكان من الاحتماء.

🚨#BREAKING: CHICA, Spain is having some "Catastrophic Flooding, It's as if the world is ending!"

13.5 INCHES of Rain in 4 hours! 🤯

4:30 PM and 8:30 PM. TODAY!

The flooding taking place in Valencia, Spain is biblical!

Video credit: Nalabcer#ChivaFlood #Flood #Spain pic.twitter.com/S2cHad7Zjl

— In2ThinAir (@In2ThinAir) October 29, 2024