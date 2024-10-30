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إعلام عبري: ترامب طالب نتنياهو بإنهاء حرب غزة عند عودته للرئاسة الأمريكية

09:10 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

دونالد ترامب ونتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مصدرين، اليوم الأربعاء، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أخبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد من إسرائيل إنهاء حرب غزة عند عودته للرئاسة الأمريكية.

من جانبه، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: "سنفعل كل ما في وسعنا بعد فوز هاريس بالانتخابات لتغيير السياسة الأمريكية تجاه نتنياهو".

وأكد ساندرز، أن أعضاء الحزب الديمقراطي متواطئون في الإبادة الجماعية في غزة، لكن الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيكون أسوأ بكثير.

وكشف استطلاع لوكالة "أسوشيتد برس"، أن نصف الناخبين الأمريكيين قلقون إزاء تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، موضحا أن 42% من الناخبين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن تنجر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع نطاقا.

دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية إسرائيل قطاع غزة لبنان نتنياهو الإبادة الجماعية في غزة كاملا هاريس
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