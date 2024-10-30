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إعلام عبري: نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان

09:08 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان.

وفي سياق ذلك، يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين زيارة إسرائيل، اليوم الخميس، لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات أيضا منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قد يتم التوصل لاتفاق "في غضون أيام"، وسط تفاؤل حذر، رغم فشل جهود سابقة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات عاجلة مساء أمس الثلاثاء بشأن سبل محتملة لإنهاء الحرب.

وتدعو إسرائيل إلى انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني بموجب قرار الأمم المتحدة 1701، والذي يسمح أيضا لعدد كبير من الجنود اللبنانيين بالتمركز على طول الحدود الإسرائيلية.

وتدعو إسرائيل أيضا إلى "مراقبة دولية وآليات تطبيق" فيما يتعلق بتواجد حزب الله.

وهناك مطلبان آخران لإسرائيل قد يسببا استياء حزب الله، ويتعلقان بحرية تل أبيب في اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالتهديدات المستقبلية في لبنان وإجراءات لمنع إعادة تسليح الحزب.

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