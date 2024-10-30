الخارجية الأمريكية: حزب الله لم يعد يربط إنهاء الحرب مع إسرائيل بالصراع في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي للبنان آموس هوكستين سيزوران إسرائيل لمناقشة حل دبلوماسي بلبنان وإنهاء الصراع بغزة.

وأشار ميلر إلى أن واشنطن تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وألا يكون حملة مطولة مثل غزة، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق تقدما كبيرا في ضرب مواقع حزب الله والقضاء على بنيته التحتية.

وأوضح ميلر أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان، لافتا إلى أن إسرائيل فرضت على حزب الله سحب قواته على الحدود ونتواصل معها بشأن مسار المضي قدما.

وزعم ميلر أن واشنطن رأت مؤشرات على أن حزب الله لم يعد يربط إنهاء الحرب مع إسرائيل بالصراع في غزة.