جيش الاحتلال: مقتل 777 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بدء الحرب

إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات ا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 5206 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب جروح 767 منهم خطيرة، موضحا أن 291 عسكريا لا يزالوا يرقدون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة ولبنان 27 منهم جروحهم خطيرة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 777 ضابطا وجنديا على الجبهات كافة منذ بداية الحرب غالبيتهم العظمى في غزة.