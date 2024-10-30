جيش الاحتلال: مقتل 777 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بدء الحرب
08:50 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 5206 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب جروح 767 منهم خطيرة، موضحا أن 291 عسكريا لا يزالوا يرقدون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة ولبنان 27 منهم جروحهم خطيرة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 777 ضابطا وجنديا على الجبهات كافة منذ بداية الحرب غالبيتهم العظمى في غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي معارك جنوب لبنان معارك غزة ولبنان قطاع غزة عدد قتلى جنود الاحتلال إسرائيل لبنان جنوب لبنان
فيديو قد يعجبك: