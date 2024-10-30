سيناتور أمريكي: الديمقراطيون متواطئون في الحرب بغزة لكن ترامب سيكون أسوأ بكثير

وكالات

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء: "سنفعل كل ما في وسعنا بعد فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات لتغيير السياسة الأمريكية تجاه نتنياهو".

وأكد ساندرز، أن أعضاء الحزب الديمقراطي متواطئون في الإبادة الجماعية في غزة، لكن الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيكون أسوأ بكثير.

وكشف استطلاع لوكالة "أسوشيتد برس"، أن نصف الناخبين الأمريكيين قلقون إزاء تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، موضحا أن 42% من الناخبين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن تنجر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع نطاقا.

من جانبها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مصدرين، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أخبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد من إسرائيل إنهاء حرب غزة عند عودته للرئاسة الأمريكية.