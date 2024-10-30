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مقتل 35 من عناصر داعش في غارات للجيش الأمريكي بسوريا

08:28 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات على معسكرات لتنظيم

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واشنطن - (أ ب)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات على معسكرات لتنظيم داعش في سوريا هذا الأسبوع.

وتم تنفيذ الضربات الجوية في صحراء وسط سوريا مساء أمس الأول الاثنين، والتي استهدفت عدة مواقع وقادة بارزين في التنظيم.

وجاءت الهجمات في أعقاب عدد من الأعمال المشتركة مع القوات العراقية التي استهدفت مسلحي داعش في العراق.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا في المنطقة، لكنه لم يعد بنفس قوته التي كان عليها قبل 10 سنوات عندما اجتاح مسلحوه العراق وسوريا، واستولوا على مساحات شاسعة في الدولتين.

وأوضحت القيادة المركزية أن الضربات التي نفذت مؤخرا في سوريا ستعطل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وشن هجمات ضد المدنيين وقوات الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها في المنطقة.

وأضافت أنه ليست هناك مؤشرات على سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين جراء الغارات.

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