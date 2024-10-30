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البث العبرية: احتراق أكثر من 220 ألف دونم بشمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب

08:24 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

احتراق أكثر من 220 ألف دونم بشمال إسرائيل منذ اندل

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وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، احتراق أكثر من 220 ألف دونم في شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن 70% من الصواريخ التي سقطت منذ بداية الحرب تسببت في اندلاع حرائق.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني في بيان، إنه هاجم بالمسيرات وقصف بالصواريخ النوعية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة شمالي إسرائيل.

وأشار حزب الله، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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