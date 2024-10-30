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الأمين العام لحزب الله مهددًا نتنياهو: أجَلك يمكن أن يأتي على يد شخص إسرائيلي

08:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في خطابه الأول، اليوم الأربعاء، إن المقاومة استطاعت أن ترسل مسيرة إلى غرفة نوم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد قاسم، أن أجَل نتنياهو لم يأت بعد ويمكن أن يأتي على يد شخص إسرائيلي.

وأشار قاسم إلى أن حزب الله ضرب قاعدة في بنيامينا وأوقع أكثر من 80 شخصا بين قتيل وجريح، لافتا إلى أن الصحة الإسرائيلية تقول إن أكثر من 300 ألف شخص يحتاجون علاجا نفسيا بعد الحرب.

وأضاف قاسم: "اخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم وإلا ستدفعون ثمنا غير مسبوق"، مؤكدا "ستهزمون حتما لأن الأرض لنا وشعبنا متماسك حولنا".

نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني إسرائيل حزب الله
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