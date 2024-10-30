اليونيفيل: تعرّضنا لضربات إسرائيلية متعمدة ونواجه صعوبات على طول الخط الأزرق

قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الأربعاء، إنهم تعرضوا لضربات إسرائيلية متعمدة ويواجهون صعوبات في العمل على طول الخط الأزرق.

وأعرب تيننتي عن إدانته استهداف قوات اليونيفيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا باحترام القرار 1701.

وأكد تيننتي أنه على الرغم من توتر الأوضاع "ما زلنا نرى أهمية لقوات اليونيفيل في تحقيق الاستقرار في المنطقة"، لافتا إلى أن لا ضرورة لتغيير تموضع قوات اليونيفيل و"نرى أن قواعد الاشتباك ملائمة للأوضاع الميدانية".

وعبّر المتحدث باسم اليونيفيل، عن قلقه من استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه يراقب الوضع ويرفع تقارير لمجلس الأمن الدولي.

وشدد تيننتي على أن قوات اليونيفيل تقوم بعملها في جنوب لبنان وفقا لتفويضها رغم قلة عدد قواتها، مطالبا طرفي الصراع الالتزام بتنفيذ القرار 1701، لافتا إلى أن دور اليونيفيل فقط مراقبة تنفيذه.

وأوضح تيننتي أن قدراتهم للمراقبة تأثرت بشكل كبير جراء الضربات والقصف، منوّها إلى أن هناك أماكن كاملة على طول الخط الأزرق تضررت بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار المتحدث باسم اليونيفيل، إلى أنه لا حل عسكري للوضع في جنوب لبنان، معربا عن استعداد اليونيفيل لدعم أي اتفاق يعيد الاستقرار للمنطقة.

وأكد تيننتي على أن تطبيق القرار 1701 سيضمن الأمن والاستقرار في لبنان ويدعم الجيش اللبناني ويفرض سيطرته، مضيفا "ولايتنا محدودة وهناك تقارير تتحدث عن انتهاكات في مناطق سيطرة حزب الله".