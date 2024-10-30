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الأمين العام لحزب الله مُخاطبًا أمريكا: لن ترِي هزيمة المقاومة حتى في الأحلام

07:57 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

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وكالات

كشف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطابه الأول، اليوم الأربعاء، أن الجماعة اللبنانية أطلقت على الحرب تسمية "معركة أولي البأس"، مؤكدا أن الشعب اللبناني متماسك وملتحم حول الجماعة الموالية لإيران.

وأضاف قاسم: "كما انتصرنا في تموز سننتصر الآن وسنبقى أقوياء مع صعود متزايد لقوتنا"، موجها رسالته إلى السفيرة الأمريكية في بيروت، قائلا "قول للسفيرة الأمريكية في لبنان لن ترِي هزيمة المقاومة ولو حتى في الأحلام".

وأكد قاسم، أن حزب الله سيخرج من هذه المواجهة أقوى ومنتصرا، موضحا أن المعركة تتطلب تضحيات و"نحن في مرحلة إيلام العدو، لا يمكن للمقاومة أن تنتصر دون تضحيات أهلها والجميع مندهشون من صبرهم".

وشدد قاسم على أن حزب الله سيعيد بناء ما تهدم بالاشتراك مع الشعب اللبناني، لافتا إلى أن "حزب الله قوي بالمقاومة ببركة المجاهدين وقوي بحضوره السياسي الداخلي بفضل أهله".

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