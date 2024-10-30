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الأمين العام لحزب الله: غرفة عمليات المقاومة أعلنت مقتل 90 عسكريًا إسرائيليا

07:49 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في خطابه الأول، اليوم الأربعاء، إن بيئة المقاومة صامدة والأمر سينتهي بالنصر الأكيد، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المقاومة أعلنت مقتل 90 عسكريا إسرائيليا وجرح 750 آخرين.

وأوضح قاسم، أن حزب الله دمر دبابات وآليات وأسقط طائرات مسيرة، لافتا إلى أن صواريخ وطائرات جماعته اللبنانية تضرب ضمن برنامج مدروس يوميا.

وأكد قاسم، أن قدرة المقاومة على نصب المنصات رغم الغارات الجوية المتواصلة استثنائية، موضحا أن حزب الله يستهدف القواعد والعسكر "الجنود" أما إسرائيل فتستهدف البشر والحجر وتريد إيلام جماعته.

وأشار قاسم، إلى أن كل الإمكانات المطلوبة موجودة لدى المقاومين على الجبهات وهم صامدون وقادرون.

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