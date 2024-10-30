إذاعة الاحتلال: مقاتلات ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أُطلقت من لبنان

مقاتلات ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أُطلقت من

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، إن طائرات حربية ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يحاول التصدي لـ5 مسيرات أطلقت من لبنان، موضحا أن هناك أنباء أولية عن سقوط مسيرة في منطقة عكا.

ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن صفارات الإنذار تدوي 100 مرة لمدة عشرين دقيقة على طول الساحل الشمالي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم رصد 5 مسيرات تحلق منذ 20 دقيقة شمالي إسرائيل.