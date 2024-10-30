إذاعة الاحتلال: مقاتلات ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أُطلقت من لبنان
07:21 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
وكالات
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، إن طائرات حربية ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يحاول التصدي لـ5 مسيرات أطلقت من لبنان، موضحا أن هناك أنباء أولية عن سقوط مسيرة في منطقة عكا.
ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن صفارات الإنذار تدوي 100 مرة لمدة عشرين دقيقة على طول الساحل الشمالي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم رصد 5 مسيرات تحلق منذ 20 دقيقة شمالي إسرائيل.
جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أُطلقت من لبنان سلاح الجو الإسرائيلي سقوط مسيرة في منطقة عكا لبنان إسرائيل
فيديو قد يعجبك: