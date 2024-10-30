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بعدما وصفهم بايدن بـ"القمامة".. هاريس تتعهد بتمثيل كل الأمريكيين بما فيهم أنصار ترامب

07:14 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

كامالا هاريس

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واشنطن- (أ ب)

قالت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، إنها لا توافق على "أي انتقاد للأشخاص بناءً على هوية من يصوتون له"، وذلك في رد فعل على إشارة الرئيس جو بايدن إلى أنصار منافسها الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، بأنهم "قمامة".

وقالت هاريس: "سوف أمثل جميع الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين لا يصوتون لصالحي"، وأدلت هاريس، بهذا التعليق للصحفيين بينما كانت تستعد لحملتها الانتخابية في ثلاث ولايات.

ويأتي تصريح نائبة الرئيس في محاولة لتخفيف حدة الجدل بشأن خطاب بايدن قبل أقل من أسبوع على ختام الحملات الانتخابية.

كان بايدن انتقد تجمع ترامب الأخير في ماديسون سكوير جاردن، حيث وصف ممثل كوميدي بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة".

وقال بايدن "القمامة الوحيدة التي أراها عائمة هي أنصاره".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بايدن دونالد ترامب خطاب بايدن
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