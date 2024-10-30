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فايننشال تايمز: الدعم السريع اختطفت أكثر من 12 طبيبا وقتلت 54 آخرين بالخرطوم

06:58 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

قوات الدعم السريع السودانية

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن قوات ميليشيات الدعم السريع السودانية اختطفت أكثر من 12 طبيبا وتم نقل بعضهم عبر خط المواجهة في النيل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما بين 70-80% من مرافق الرعاية الصحية في السودان لا تعمل بكامل طاقتها.

وأوضح رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم، في تصريحات للصحيفة، أنه منذ اليوم الأول قوات الدعم السريع تستهدف قطاع الصحة بشكل خاص، مؤكدا أن الغرض الرئيسي لقوات الدعم السريع هو تدمير قطاع الصحة.

وكشفت "فايننشال تايمز"، أن 54 طبيبا قُتلوا في ولاية الخرطوم منذ بدء الحرب بعضهم برصاص قناصة.

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