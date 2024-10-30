جالانت: على المستوى السياسي يجب التوصل لصفقة والجيش يخلق الظروف لإتمام ذلك

وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال سيواصل استهداف حركة حماس في كل مكان في قطاع غزة

وقال جالانت إن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مواصلة الضغط العسكري في غزة وأولوياته تتركز في إعادة الأسرى، زاعما أن اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار نتيجة الضغط العسكري الذي يمارسه جيش الاحتلال.

وأشار جالانت إلى أنه على المستوى السياسي يجب التوصل إلى صفقة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلق الظروف لإتمام ذلك.