إسبانيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة

مدريد - (أ ب)

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسبانية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات واسعة التي اجتاجت جنوبي البلاد العارمة إلى 63 شخصًا على الأقل.

واجتاحت فيضانات عارمة مدينة فالنسيا جنوبي شرق إسبانيا أمس الثلاثاء، جراء عواصف ممطرة ضربت البلاد.

وتسببت الفيضانات في توقف حركة القطارات في فالنسيا ومدريد، كما أظهرت مقاطع الفيديو السيارات وهي تطفو على المياه التي اجتاحت شوارع القرى الإسبانية.